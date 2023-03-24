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الإمارات

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم «فقه وفتاوى الصيام»

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
25 مارس 2023 02:26

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بالتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، دورة تدريبية لطلاب الجامعة حول فقه وفتاوى الصيام، قدمها الدكتور سبع سالم الكعبي، مدير إدارة الكفاءات الإفتائية، والدكتور عبدالله إبراهيم الجنيد، خبير آراء شرعية بمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.  وتأتي هذه الجهود المشتركة بين الجامعة ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في توعية طلبة الجامعة بأهم أحكام الصيام والإجابة عن استفساراتهم الشرعية المتعلقة بالشهر الفضيل، والتأكيد على دور المجلس في ضبط منظومة الإفتاء الشرعي في المجتمع.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الإمارات
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
رمضان
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