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50 مليون درهم من «عبد القادر سنكري وأبناؤه» لـ «وقف المليار وجبة»

50 مليون درهم من «عبد القادر سنكري وأبناؤه» لـ «وقف المليار وجبة»
25 مارس 2023 02:27

دبي (وام)

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أعلنت مجموعتا سنكري للأزياء وللاستثمار، مساهمتهما بـ50 مليون درهم لحملة «وقف المليار وجبة» التي تدشن أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، من أجل توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً، والمساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية، خاصة لدى ضحايا الكوارث والأزمات حول العالم. وتعتبر حملة «وقف المليار وجبة» أحدث مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تضم عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني في مختلف أنحاء العالم ضمن خمسة محاور رئيسية هي المساعدات والإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، بما يدعم العمل الإنساني المؤسسي، ويحقق استدامته ويوسع أثره الإيجابي، ويكرّس ثقافة الأمل في المنطقة والعالم، ويسهم في تحقيق التنمية المنشودة لمستقبل أفضل. 
ويأتي تعهد مجموعة «الدكتور عبد القادر سنكري وأبناؤه» بدعم حملة «وقف المليار وجبة» بمبلغ 10 ملايين درهم سنوياً في 5 أعوام بإجمالي 50 مليون درهم، من أجل المساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في العالم.  وقال الدكتور عبد القادر سنكري، مؤسس المجموعة: «إن حملة (وقف المليار وجبة) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل قيم الخير والعطاء المتجذرة في مجتمع دولة الإمارات، ويسعدنا في شهر رمضان الكريم أن نكون من المساهمين في هذا الصندوق الوقفي لإطعام الطعام لرفع المعاناة عن الفقراء والمحتاجين في العالم». 
يشار إلى أن مجموعتي سنكري للأزياء وللاستثمار، تبرعت لحملة «مليار وجبة» التي تم تنظيمها في رمضان الماضي لتوفير الدعم الغذائي في 50 دولة، كما قدمت دعماً مالياً لحملة «100 مليون وجبة» في رمضان 2021، وقبلها لحملة «10 ملايين وجبة».

رمضان
مبادرة المليار وجبة
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الإمارات
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