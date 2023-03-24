حث النبي صلى الله عليه وسلم على إفطار الصائمين، وهو من العبادات العظيمة التي يترتب عليها أجر كبير، فجعل أجر المطعم كأجر الصائم، فعن زيد بن خالدٍ الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «‌من ‌فطر ‌صائماً كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً». وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لمن أكرم الصائمين بالإفطار، فعن أنسٍ رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيتٍ قال: «أفطر ‌عندكم ‌الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وتنزلت عليكم الملائكة»، «سنن النسائي: 6874»، فلو لم يكن لإفطار الصائمين فضل وأجر، لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لمن أفطر على موائدهم وأكل من طعامهم، ويحصل تفطير الصائم بأدنى شيء، إلا أن أكمله إشباعه، لأنه يحصل به المقصود من تقوية الصائم على العبادة واستغناؤه في تلك الليلة.

امتدح ربنا جل وعلا عباده الأبرار بإطعام الطعام رجاء ثواب الله ورضاه، قال سبحانه: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً﴾، «سورة الإنسان: الآيات 8 - 9»، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الفضيلة من خير خصال الإسلام، فعن عبدالله بن عمرٍو، رضي الله عنهما، أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خيرٌ؟ قال: «تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»، (متفق عليه)، وبين صلى الله عليه وسلم أن في إطعام الطعام وقاية ونجاة من النار، فعن عدي بن حاتمٍ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا ‌النار ‌ولو بشق تمرةٍ، فمن لم يجد فبكلمةٍ طيبةٍ»، (متفق عليه)، ومن صور إطعام الطعام تفطير الصائمين.

إفطار الصائمين من أجمل صور التعاطف والمحبة والرحمة في المجتمع، وهو من أجل القربات وله أجر عظيم يساوي أجر الصائم نفسه، وإفطار الصائم في شهر رمضان وغيره يعزز قيم التسامح والتآزر، ويزيد روابط المحبة بين الناس، وهو نوع من أنواع الجود والخير، والمؤمن العاقل من يبادر إلى فعل الخيرات التي تضاعف أجره وثوابه وخصوصاً في شهر رمضان، وقد «كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ‌وأجود ‌ما ‌يكون في رمضان» وورد أن كثيراً من الصالحين كانوا يحرصون على إطعام الطعام ويعتبرونه من أفضل العبادات، وربما آثر بعضهم غيره بفطوره وهو صائم طلباً للأجر والثواب، «وكان ابن عمر لا يفطر ‌إلا ‌مع ‌اليتامى ‌والمساكين».

أفعالٌ لا تضر بالصيام

عن عامر بن ربيعة، رضي الله عنه، قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم»، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم»، (صحيح البخاري 1803)، وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل، ويصوم»، وهناك أمور تشتبه على الصائم ويكثر السؤال عنها، وهي لا تضر الصيام ولا تؤثر على صحته، فالاكتحال والقطرة في العين والأذن والأنف لا تفطر الصائم إلا إذا وجد طعمها في حلقه فعليه القضاء.

وأما الحجامة، فإنها لا تفطر الصائم، سواء احتجم هو أو حجم غيره. ويدخل في حكم الحجامة سحب الدم أثناء الصيام، فإنه لا يفطر.

وكذلك الصائم إذا دخل إلى حلقه غبار الطريق أو الدقيق، وكذلك كل ما لا يمكن الاحتراز عنه أو ابتلع ريقه أو بلغمه أو استعمل السواك أو فرشاة الأسنان أو خرج منه القيء بغير إرادته فكل ذلك لا يؤثر على صحة صيامه.

وكذلك الصائم إذا شم العطور وكل ما له ريح طيب، فإنه لا يفطر، وينسحب هذا الحكم على الصائم إذا شم البخور بغير تعمد، وأما الإبر التي يأخذها الصائم للعلاج فلا تفسد صومه، بخلاف الإبر المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب فهي مفطرة.

والصائم إذا استحم أو سبح ولم يصل الماء إلى حلقه فصيامه صحيح، وكذلك لو أخر الغسل الواجب لما بعد الفجر فلا حرج عليه وصومه صحيح، ومنها التحاميل التي لا تصل إلى المعدة فهذه لا تفطر الصائم ولا يضر استعمالها في نهار رمضان، ويلحق بذلك بخاخ الربو والحبوب التي توضع تحت اللسان لمرضى القلب فهذه جميعها لا تفطر الصائم.