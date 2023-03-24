السبت 25 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محافظ اللاذقية: جهود الإمارات لم تتوقف منذ اللحظات الأولى للزلزال

عامر هلال
25 مارس 2023 02:27

اللاذقية (وام)

أخبار ذات صلة
«صرخة المودعين» في احتجاج أمام «مصرف لبنان»
واشنطن تشن غارات في سوريا وتتعهد بحماية قواتها

ثمن معالي المهندس عامر إسماعيل هلال، محافظ اللاذقية بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، الجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة، لإغاثة المتضررين من الكارثة الإنسانية التي ضربت بعض المدن ومنها اللاذقية جراء زلزال 6 فبراير، مضيفاً أن الإمارات وقفت بجانب الشعب السوري منذ اللحظة الأولى للزلزال وقامت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بإطلاق عملية الفارس الشهم 2 شملت فرق بحث وإنقاذ وإرسال مساعدات إنسانية عبر الجو والبحر. وأكد معاليه، في تصريح خلال زيارته مقر قيادة عملية «الفارس الشهم 2» باللاذقية، على العلاقات القوية والأخوية المتجذرة بين الدولتين الشقيقتين، والتي ترجمتها زيارة فخامة بشار الأسد الرئيس السوري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، مشيراً إلى النتائج المثمرة للزيارة ودلالة قوية على دعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين.
ووجه معاليه الشكر والعرفان بالنيابة عن محافظة اللاذقية، إلى الإمارات قيادة حكومة وشعباً وأيضاً إلى الجهود المتواصلة التي تقوم بها الفرق الميدانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية الفارس الشهم، والمستمرة حتى هذه اللحظة ولم تنقطع في توزيع المساعدات المعيشية والمستلزمات الطبية، مبيناً أن الهلال الأحمر شرع في إنشاء مبانٍ مؤقتة خلال الأشهر المقبلة لإغاثة متضرري الزلزال، كهدية من الشعب الإماراتي إلى أخوته في سوريا. جدير بالذكر أن «عملية الفارس الشهم 2»، إحدى صور دعم دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة للشعب السوري، والتي تواصل جهودها ودعمها للجمهورية العربية السورية.. سيرت 169 طائرة وسفينة حتى الآن، مُحملة بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية.

سوريا
الإمارات
اللاذقية
الزلزال المدمر
زلزال تركيا
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
القائد مبابي يمتع جماهير «الأزرق»
الرياضي
القائد مبابي يمتع جماهير «الأزرق»
اليوم 05:11
لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
الرياضي
لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
اليوم 05:07
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في حرم المسجد الأقصى المبارك (رويترز)
عربي ودولي
80 ألف مصلٍ بالأقصى في أول جمعة من رمضان
اليوم 02:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©