قريباً.. إعلان تصنيف المدارس الخاصة

دينا جوني (دبي)

انتهت فرق الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، من زياراتها إلى المدارس الخاصة على اختلاف مناهجها للعام الدراسي، 2022-2023. وتعلن الهيئة قريباً نتائج الرقابة، والتي بناء عليها ستقدّم المدارس طلباتها لرفع رسومها وفقاً لتصنيف كلّ منها من متميز، إلى جيد جداً، وجيد، ومقبول، وضعيف. وكانت الهيئة أعلنت الأسبوع الماضي نتائج دورة الرقابة المدرسية على مدارس المنهاج الهندي والباكستاني، البالغ عددها 32 مدرسة. وبناء عليه، يتلقى نحو 73% من طلبة المنهاج الهندي في دبي تعليماً ضمن فئة «جيد» أو أفضل في العام الدراسي الحالي.

ويشهد العام الدراسي الجاري، التركيز خلال عمليات الرقابة المدرسية على مدى جودة دمج المدارس لجودة حياة طلبتها ضمن سياساتها ومناهجها، حيث تشير النتائج إلى أن خدمات وأنشطة جودة الحياة في 78% من هذه المدارس ضمن المستويين «عالٍ» أو «عالٍ جداً».

ويلتحق أكثر من 326 ألف طالب وطالبة بالمدارس الخاصة بدبي العام الدراسي الحالي. وسجَّلت المدارس الخاصة زيادة في معدلات التحاق طلبتها بنسبة 4.5% منذ نهاية العام الدراسي الماضي، 2021- 2022. كما شهدت دبي افتتاح نحو 22 مدرسة خاصة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ تحتضن الإمارة 216 مدرسة خاصة بدبي تطبق 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً. واعتبرت الهيئة أن تسجيل معدلات نمو مطردة ومستقرة يعدّ دليلاً على توفير قطاع التعليم المدرسي لجودة تعليم وتعلم بمعايير عالمية.

ويسعى جهاز الرقابة المدرسية في دبي إلى توفير معلوماتٍ شاملة حول معايير التعليم في دبي، من شأنها المساعدة في دعم التخطيط لعملية التطوير على مستوى المدارس ووضع السياسات التعليمية المناسبة. ويتم تحقيق ذلك من خلال عدد من الطرق، تشمل عمليات الرقابة المدرسية التي تجري سنوياً، والاجتماعات مع أولياء الأمور والمجموعات الحوارية، علاوةً على الاستبانات التي تستهدف المعلمين وأولياء الأمور والطلبة.