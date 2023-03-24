بلدية أبوظبي تنظم «الاستدامة في العقل البشري»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء- إدارة المعرفة والابتكار، حلقة معرفية ضمن سلسلة الحلقات المعرفية للربع الأول من العام الجاري 2023، وذلك في قاعة الابتكار بالمبنى الرئيس للبلدية، تحت عنوان «الاستدامة في العقل البشري)، بالتعاون مع قطاع خدمات الدعم والمساندة، وذلك بهدف نشر ثقافة تبادل الخبرات والمعرفة بين مسؤولي وموظفي البلدية، وتعزيز الثراء المعرفي في المؤسسة. تناولت الجلسة التي قدمتها سلاف إمام الاستشارية في قطاع خدمات الدعم والمساندة في بلدية مدينة أبوظبي العديد من المحاور تمثلت في: أساسيات الشعور بالعافية وجودة الحياة، البيئة المؤسسية، العلاقات في بيئة العمل، العلاقات بين المديرين والموظفين. وأكدت المحاضرة أن الشعور بالعافية وجودة الحياة يرتكز على مقومات من أهمها: القدرة على التكيف مع المتغيرات، المرونة في مواجهة التحديات، القدرة على إدارة التوتر والقلق، القدرة على التعامل مع المشاعر.

وأشارت إلى أن بيئة العمل السلبية تنمو على عدة مغذيات منها: إعطاء الملاحظات السلبية على الملأ، تجنب المواجهة أو الحديث، النميمة، اللوم، التنمر، اللامبالاة، الإهمال، السلبية، نشر الإشاعات، الازدراء، التحريض التهميش، رفض التعاون.