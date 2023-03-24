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غفوة الصباح واللحاق بالإفطار أبرز تحديات السائقين في رمضان

قطع الإشارة الحمراء خطر قاتل فاحذره (الاتحاد)
25 مارس 2023 02:27

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة بشرطة أبوظبي، أن هناك مجموعة من السلوكيات الخاطئة والسلبية لقائدي المركبات والتي ترتكب أثناء قيادة المركبات خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يهدد سلامتهم، وسلامة مستخدمي الطريق، مؤكداً أن غفوة الصباح واللحاق بمواعيد العمل أو الإفطار يتسببان في وقوع حوادث جسيمة، كما أن القيادة بسرعة عالية ودون مبالاة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، تتسبب هي الأخرى في وقوع حوادث خطيرة، قد ينجم عنها وقوع وفيات وإصابات جسيمة، إضافة إلى إلحاق الأذى بالآخرين.

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ودعا البلوشي، في تصريحات لـ «الاتحاد»، قائدي المركبات إلى التحلي بالصبر والقيادة بطمأنينة وأمان، وذلك للوصول إلى مواقع العمل أو البيت أو الموقع المراد، لافتاً إلى بعض المخالفات التي يرتكبها السائقون خلال شهر رمضان، هي الانحراف المفاجئ وقطع الإشارة الحمراء، والغفوة أثناء القيادة بسبب السهر، والقيادة المتواصلة لرحلة طويلة من دون أخذ قسط من النوم، والوقوف العشوائي لمركبات المصلين أمام المساجد والمراكز التجارية، واستخدام الهاتف أثناء القيادة للتهنئة والمعايدة بشهر رمضان.
ودعا لعدم جعل الصيام عذراً لقطع أو تجاوز الإشارة الضوئية، موضحة أنه لا يوجد أي مبرر أو سبب للسرعة غير القانونية التي تهدد سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.
وتطرق مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة بشرطة أبوظبي، إلى مشكلة الوقوف العشوائي لمركبات المصلين في محيط المساجد، خاصة أثناء صلاة التراويح، مشيراً إلى وجود مشاهد سلبية وغير حضارية ولا ترقى بأخلاقيات أفراد المجتمع، حيث تتسبب بعض مركبات المصلين بغلق حارة أو حارتين أو 3 حارات من الطريق، مما يؤدي إلى عرقلة حركة السير والمرور للمركبات القادمة، إضافة إلى مشاهد متكررة يقوم بها بعض السائقين بالوقوف خلف المركبات، مما يعوق الحركة المرورية للمركبات، ومخالفة المصلين من قائدي المركبات الذين يعرقلون حركة السير، بحسب قانون السير والمرور الاتحادي.
ودعا السائقين الذين يعانون الأمراض المزمنة، مثل مرضى السكري أو الضغط، الأمر الذي قد يؤثر في طريقة قيادتهم للمركبة، بالوقوف على الجانب الأيمن من الطريق وذلك حال شعورهم بالإعياء أو عدم التركيز أو عدم القدرة على السيطرة على أنفسهم أثناء قيادة المركبة مع الاتصال، وطلب الإسعاف من خلال غرفة العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، إضافة إلى ذلك يمكن لقائد المركبة أن يقوم بتحميل نظام الاستغاثة - أبوظبي (SOS- AD999 app) لشرطة أبوظبي، والاستفادة من خدمات نظام الاستغاثة.

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