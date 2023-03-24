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شرطة دبي توعي بخدماتها عبر «منتدى الفعاليات»

جانب من الحضور خلال منتدى قطاع الفعاليات (من المصدر)
25 مارس 2023 02:26

دبي (الاتحاد)

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شهد العميد حارب الشامسي، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، والعميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، وأحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، انطلاق منتدى قطاع الفعاليات، الذي نظمته دائرة الاقتصاد والسياحة، بهدف تعزيز الجهود والتنسيق المشترك، لضمان تقديم تجربة استثنائية للسياح والزوار.
وشاركت كل من إدارة الشرطة السياحية وإدارة المباحث الجنائية، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وإدارة المعثورات والمفقودات، وإدارة التحقيقات الجنائية والإدارية. وتطرقت المحاضرة إلى خدمات مركز الشرطة الذكي SPS النوعية والذكية، والتي تقدم إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر، وعلى مدار 24 ساعة ودون أي تدخل بشري، بالإضافة إلى التوعية بأضرار المخدرات وطرق التعامل والتواصل مع الجهات الأمنية، إلى جانب التوعية بالجرائم الإلكترونية، وطرق التعامل مع الاختراقات والابتزازات الإلكترونية، والإبلاغ عنها عبر منصة e-crime.

شرطة دبي
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