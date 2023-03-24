نيابة دبي تفوز بالذهبية بمبادرة «المسار الرقمي» للدعوى الجزائية

دبي (وام)

حققت النيابة العامة في دبي الجائزة الذهبية في فئة «أفضل تحول رقمي»، بمبادرة «المسار الرقمي للدعوى الجزائية»، ضمن النسخة الثامنة من جوائز تجربة العملاء الخليجية، التي تنظمها Awards International» بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات.

وقالت فاطمة أحمد بن حيدر مدير إدارة تقنية المعلومات بنيابة دبي، إن المبادرة أسهمت في تقليل إجراءات العمل بنسبة (60%)،وأدت لسرعة إصدار مسودة الحكم وتقليل الأخطاء في محاضر الأحكام، والرد على (80%) من الطلبات في نفس الوقت وغيرها من فوائد تسهم في سرعة اتخاذ القرار والبت في طلبات المتعاملين.