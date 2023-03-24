تدشين المنظومة الذكية لتخطيط الحوادث المرورية برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

دشنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتنسيق مع شركة «ساعد» للأنظمة المرورية منظومة إدارة الحوادث المرورية الجسيمة الذكي، حيث تأتي هذه المبادرة لتعزيز الشراكة والتكامل في استخدام الأنظمة المرورية الحديثة، وتتويجاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق النظام على مستوى مركز شرطة المدينة الشامل، من خلال تحسين زمن إنجاز عملية تخطيط الحوادث الجسيمة من 3 ساعات عمل إلى 15 دقيقة فقط، وتحويل التقارير المرورية من ورقية إلى تقنية بنسبة 100%، وخفض نسبة الأخطاء في بيانات التقارير المرورية إلى صفر%، بالإضافة إلى انسيابة الحركة المرورية على شوارع المدينة.

وقال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة خلال التدشين: إن أتمتة منظومة إدارة الحوادث المرورية الجسيمة الذي نفذتها القيادة بالشراكة مع شركة «ساعد»، تهدف إلى إستكمال عملية التحول الرقمي للعملية المرورية بشرطة رأس الخيمة، وفي نفس الوقت تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، حيث نسعى من خلالها إلى تمكين التنقل الآمن للطرق في إطار الرؤية المستقبلية لإستراتيجية وزارة الداخلية 2023-2026، وإستراتيجية تقديم الخدمات وتعدد قنوات تقديمها لتحقيق وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل.

وأضاف:أن تطوير العملية يستهدف تحقيق العديد من المؤشرات الرئيسية للقيادة، أبرزها مؤشر زمن الاستجابة للحوادث المرورية الجسيمة، ومؤشر زمن إنجاز تخطيط الحوادث الجسيمة، ورفع مستوى الشعور بالأمان لدى مستخدمي الطرق، ولضمان أتمتة العملية بالكامل تم تركيب عدد 40 جهازا ذكيا في الدوريات المرورية العاملة في الطرق الداخلية والخارجية للإمارة وربطها بنظام وقواعد بيانات النظام المروري الاتحادي وأنظمة «ساعد» المرورية.