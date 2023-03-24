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حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بشهر رمضان في قصر البديع العامر

حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بشهر رمضان في قصر البديع العامر
25 مارس 2023 00:25

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي, عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، المهنئين بحلول شهر رمضان الفضيل مساء اليوم في قصر البديع العامر.

تلقى سموه التهاني من كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، الذين أعربوا خلالها عن خالص أمنياتهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم الشارقة بهذه المناسبة الإسلامية الفضيلة، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال كل من الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

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حاكم الشارقة
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