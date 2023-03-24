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شرطة دبي تحصد جائزة أفضل مشروع حكومي للأصول الرقمية

شرطة دبي تحصد جائزة أفضل مشروع حكومي للأصول الرقمية
25 مارس 2023 02:26

دبي (الاتحاد)

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حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، جائزة NFT العالمية، عن فئة أفضل مشروع حكومي للأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال (Best NFT Government Project)، وذلك عن مشروع الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال «شرطة دبي NFT».
وتسلم الجائزة العقيد حسين أحمد بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، بحضور حصة البلوشي، مدير إدارة التطبيقات الذكية، والمقدم أحمد الحاج، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالوكالة، وفريق العمل، ضمن الحفل العالمي لجائزة الرموز غير قابلة للاستبدال «NFT»، الذي أقيم في قاعة الاحتفالات في فندق أرماني – برج خليفة، واستضافته إمارة دبي للمرة الأولى، بهدف تكريم أصحاب المبادرات المتميزة في هذا المجال.
وأعرب العقيد حسين أحمد بن غليطة، عن سعادته بهذه الجائزة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، مؤكداً أن شرطة دبي من المؤسسات الحكومية الرائدة في إطلاق مجموعات خاصة بها من الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال «NFT».

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