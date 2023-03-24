حوت من الأكياس والزجاجات في دبي

دبي (الاتحاد)

نظمت بلدية دبي فعالية بيئية على شاطئ كورنيش الممزر، احتفالاً باليوم العالمي للمياه تحت عنوان «كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم»، وذلك في إطار جهود البلدية لتعزيز جاذبية إمارة دبي واستدامتها البيئية، عبر الحفاظ على مواردها الطبيعية وأصولها وممتلكاتها للأجيال الحالية والقادمة، وتوفير أفضل الخدمات وجميع مقومات الرفاهية وجودة الحياة لسكانها وزوارها. وشارك في الفعالية مجموعة من طلبة المدارس في دبي، من خلال عرض مجسم حوت عملاق مصنوع من الأكياس والزجاجات البلاستيكية المُعاد تدويرها، بطول 17.8 متر، وعرض 6.5 متر، وارتفاع 8 أمتار.