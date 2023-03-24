23 فعالية رمضانية في العين

العين (وام)

تنظم بلدية مدينة العين باقة من الفعاليات والأنشطة الرمضانية، سعياً لتعزيز المشاركة المجتمعية في إحياء ليالي الشهر الفضيل بالأنشطة الدينية والثقافية والرياضية، وتنظم البلدية الفعاليات في الملاعب والحدائق والمرافق العامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية و الخاصة. وقال سعيد عبدالله الجابري رئيس قسم تطوير المرافق والفعاليات المجتمعية: تتضمن الباقة الرمضانية 23 نشاطاً متنوعاً تشمل إقامة سوق الأسر المنتجة وإفطار صائم وتوزيع المير الرمضاني إلى جانب مجموعة من المسابقات الثقافية والترفيهية طوال شهر رمضان.