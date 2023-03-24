حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك.
فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات والهيئات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين عبروا عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الكريمة، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموهما بالصحة والعافية وعلى قيادتنا الرشيدة بالخير والعزة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والرخاء.
حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.