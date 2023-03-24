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حاكم عجمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

حاكم عجمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
24 مارس 2023 22:42

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموّهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وأعيان ووجهاء القبائل، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي وعبدالله أمين الشرفاء مستشار بديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين.

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حاكم عجمان
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