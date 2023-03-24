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شرطة أبوظبي تحذر الجمهور من مخاطر التعامل مع المتسولين

شرطة أبوظبي تحذر الجمهور من مخاطر التعامل مع المتسولين
24 مارس 2023 20:05

حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من مخاطر التعامل مع المتسولين، موضحة أن التسول آفة خطرة تؤثر على سلامة وأمن المجتمع،وتدعو للإبلاغ عنهم عبر التواصل مع مركز  القيادة والتحكم "العمليات" 999 أو خدمة أمان على الرقم 8002626 أو إرسال رسائل نصية على الرقم 2828.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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