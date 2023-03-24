شرطة أبوظبي تحذر الجمهور من مخاطر التعامل مع المتسولين

حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من مخاطر التعامل مع المتسولين، موضحة أن التسول آفة خطرة تؤثر على سلامة وأمن المجتمع،وتدعو للإبلاغ عنهم عبر التواصل مع مركز القيادة والتحكم "العمليات" 999 أو خدمة أمان على الرقم 8002626 أو إرسال رسائل نصية على الرقم 2828.

#فيديو | شرطة ابوظبي تحذر الجمهور من مخاطر التعامل مع المتسولين موضحة أن التسول آفة خطرة تؤثر على سلامة وأمن المجتمع،وتدعو للإبلاغ عنهم عبر التواصل مع مركز القيادة والتحكم "العمليات" 999 أو خدمة أمان على الرقم 8002626 أو إرسال رسائل نصية على الرقم 2828#شهرنا_طاعة_والتزام#رمضان pic.twitter.com/Lt08iUEBbW — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) March 24, 2023