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سفارة الدولة في باريس تهيب بالمواطنين المتواجدين في جمهورية فرنسا بضرورة أخذ الحيطة والحذر

سفارة الدولة في باريس تهيب بالمواطنين المتواجدين في جمهورية فرنسا بضرورة أخذ الحيطة والحذر
24 مارس 2023 19:20

أهابت سفارة الدولة في باريس بالمواطنين المتواجدين في جمهورية فرنسا بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات. وتؤكد على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الفرنسية والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
فرنسا
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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