سفارة الدولة في باريس تهيب بالمواطنين المتواجدين في جمهورية فرنسا بضرورة أخذ الحيطة والحذر

أهابت سفارة الدولة في باريس بالمواطنين المتواجدين في جمهورية فرنسا بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات. وتؤكد على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الفرنسية والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

تهيب سفارة الدولة في باريس المواطنين المتواجدين في جمهورية فرنسا بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات.



نؤكد على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الفرنسية والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي. — Ambassade des Émirats Arabes Unis à Paris (@UAEEmbassyParis) March 24, 2023