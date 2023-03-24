الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية على الجبال، يصبح غائما أحياناً غرباً ليلاً وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل 30 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:53 والثاني عند الساعة 03:45 والجزر الأول عند الساعة 09:31 والثاني عند الساعة 21:25 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 23:55 والجزر الأول عند الساعة 18:15 والجزر الثاني عند الساعة 06:47 .