«التواجد البلدي» ينتهي من تطوير مدخل مستشفى مدينة زايد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

انتهى فريق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة من تطوير مدخل مستشفى مدينة زايد وذلك ضمن أعمال التطوير والتأهيل التي تنفذها البلدية على مستوى المنطقة وتشمل تطوير الطريق والجزيرة الوسطية من شارع محمد خلف المزروعي وحتى مدخل المستشفى وذلك من خلال استخدام نباتات البيئة المحلية وأشجار الغاف ونباتات الورد الطائفي، والفل والياسمين والأحجار التجميلية وذلك في إطار تطوير وتأهيل وتجميل الطرق ومداخل المدن والجزر الوسطية، للمحافظة على المظهر العام.

ويبلغ عدد شتلات النباتات البرية المحلية والشجيرات ضمن أعمال التطوير بمدينة زايد 13.000 شتلة، كما يبلغ عدد أشجار الغاف التي تمت زراعتها 650 شجرة بالمدينة، بالإضافة إلى زراعة عدد 375 شجرة من (الباركنسونيا) و318 من أشجار الفاكهة، وتبلغ المساحة المغطاة بالأحجار التجميلية 25,000متر مربع. ويصل إجمالي المساحة الجاري تطويرها بمدينة زايد حوالي 15,000 متر مربع. بهدف المحافظة مخزون المياه الجوفية وترشيد استهلاك مياه الري والتوسع في زراعة نباتات البيئة المحلية وأشجار الغاف التي تعتبر من الموروث البيئي لدولة الإمارات وتتحمل الظروف المناخية بالمنطقة.

وتحرص بلدية الظفرة على تحسين الجزر الوسطية والطرق الداخلية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفعالة والمحافظة على المظهر العام للمدينة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي. وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية.

وتولي بلدية منطقة الظفرة اهتماماً كبيراً بزيادة الرقعة الخضراء مع المحافظة على ترشيد استهلاك المياه لاستدامة الموارد الطبيعية، وسلامة البيئة استكمالاً لنهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه رجل البيئة الأول. وتهتم البلدية بالنباتات البرية المحلية وإكثارها، باعتبارها وسيلة جيدة لتنقية الهواء والماء، ويتم استخدامها في عمليات التجميل الطبيعي بالمنطقة.