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بلدية مدينة العين تنظم فعاليات متنوعة خلال شهر رمضان

بلدية مدينة العين تنظم فعاليات متنوعة خلال شهر رمضان
24 مارس 2023 13:42

أنهت بلدية مدينة العين استعداداتها لتنظيم مجموعة من الفعاليات  الأنشطة التي تتناسب وشهر رمضان المبارك، سعياً لتعزيز المشاركة المجتمعية عبر إحياء ليالي الشهر الفضيل بالأنشطة الدينية والثقافية والرياضية ، بما يضمن رفع رضا الجمهور وتلبية احتياجات المجتمع.

وتتوزع الفعاليات الرمضانية التي تنظمها البلدية خلال أيام الشهر الفضيل على مستوى المدينة في الملاعب والحدائق والمرافق العامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة بما يعزز الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال سعيد عبدالله الجابري رئيس قسم تطوير المرافق و الفعاليات المجتمعية، تتضمن الفعاليات الرمضانية 23 نشاطأً متنوعاً من خلال تحديد الفعاليات المجتمعية التي تشمل إقامة سوق الأسر المنتجة وإفطار صائم وتوزيع المير الرمضاني إلى جانب مجموعة من المسابقات الثقافية و لترفيهية طوال شهر رمضان .

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وأضاف ستشهد أيام الشهر الفضيل عددا من البطولات الرياضية التنافسية في ملاعب البلدية مثل كرة القدم و كرة الطائرة و الكركيت و بطولة البادل ، ومجموعة من الفعاليات الرياضية و الصحية في تحدي الوزن و المسابقات التثقيفية في الصحة العامة .

وحرصت البلدية على صيانة جميع المرافق العامة التي ستقام بها الفعاليات لاستخدامها بالشكل الأمثل،كما تتيح البلدية التسجيل في هذه الفعاليات بشكل مجاني لجميع الجمهور ومن مختلف الفئات رغبة في الاستفادة من الأوقات في الشهر الفضيل إلى جانب الفوائد الصحية والثقافية لما يتميز به شهر رمضان من أجواء اجتماعية .

المصدر: وام
رمضان
بلدية مدينة العين
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