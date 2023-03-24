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سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى سلطان عُمان

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى سلطان عُمان
24 مارس 2023 12:09

قدم معالي محمد بن نخيرة الظاهري أوراق اعتماده إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، سفيرا لدولة الإمارات لدى سلطنة عُمان، وذلك خلال المراسم التي عقدت في قصر البركة.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى جلالته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.


من جانبه حمل جلالة سلطان عُمان معالي السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.


وتمنى جلالته لمعالي السفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته أعرب معالي السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سلطنة عُمان الشقيقة، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الأخوة بين البلدين.


وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، والتي تأتي في إطار العلاقات الإماراتية العُمانية العميقة، والدعم المتواصل من القيادتين الرشيدتين. كما تم بحث سبل تعزيز التعاون إلى آفاق أوسع بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين. 

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المصدر: وام
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