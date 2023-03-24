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سوق أبوظبي يتقدم البورصات العربية الأسبوع الماضي بمكاسب 4.8 مليار دولار

سوق أبوظبي للأوراق المالية
24 مارس 2023 11:41

وصلت القيمة السوقية للبورصات العربية إلى 3 تريليونات و969 مليارا و946 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب صندوق النقد العربي.
وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تقدم البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع قيمته السوقية بنحو 4.87 مليار دولار من 735.7 مليار دولار إلى 740.5 مليار دولار.

ووصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي عند 159.3 مليار دولار، فيما وصلت رسملة السوق السعودية إلى 2.533 تريليون دولار وبورصة قطر156.9 مليار دولار وبورصة الكويت إلى 147.5 مليار دولار.

ووفق نشرة صندوق النقد العربي، ارتفع رأس المال السوقي لبورصة مسقط إلى 62.2 مليار دولار، فيما بلغ رأسمال بورصة الدار البيضاء إلى 52.4 مليار دولار، وبورصة مصر إلى 31.07 مليار دولار وبورصة البحرين إلى 30.2 مليار دولار.


وسجلت القيمة السوقية لبورصة عمان مع نهاية الأسبوع الماضي نحو 27.4 مليار دولار وبورصة بيروت 20.6 مليار دولار، بينما تجاوزت رسملة بورصة فلسطين 5 مليارات دولار، وبورصة دمشق 2.44 مليار دولار.

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