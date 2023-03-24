شرطة أبوظبي تُكرم 30 سائقاً ملتزماً ضمن مبادرة "يا حافظ"
شرطة أبوظبي تُكرم 30 سائقاً ملتزماً ضمن مبادرة "يا حافظ"
24 مارس 2023 11:27
كرمت إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات ودورية السعادة 30 سائقاً في مدينة العين لالتزامهم بقوانين وقواعد المرور على مدى ثلاث سنوات وبدون ارتكاب مخالفات مرورية ضمن مبادرة "يا حافظ" بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص.
وأوضح العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إدارة مرور العين أن التكريم يأتي ضمن حرص شرطة أبوظبي المستمر على تعزيز الإيجابية وحث السائقين على الالتزام بقوانين وقواعد المرور والارتقاء بالوعي المروري وتحفيزهم على الاستمرار في القيادة الآمنة والملتزمة بالقوانين.
وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التعاون مع الشركاء مشيداً بجهودهم في المشاركة بتنفيذ المبادرات الإيجابية، وشكر السائقين على التزامهم بالقوانين والأنظمة المرورية وخلو سجلهم المروري من المخالفات لثلاثة أعوام وحثهم على الاستمرار في القيادة بوعي وإيجابية.
وكرمت دورية السعادة بشرطة أبوظبي السائقين الملتزمين مرورياً وهنأتهم على اهتمامهم وحرصهم على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور وقدمت لهم الهدايا العينية ضمن جهودها المستمرة في تعزيز الإيجابية للسائقين ومختلف فئات المجتمع وإسعاد مستخدمي الطريق وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة.
وأعرب السائقون المكرمون عن اعتزازهم بالتكريم من شرطة أبوظبي مؤكدين أهمية الالتزام بالقوانين والقواعد المرورية تعزيزًا للسلامة العامة على الطرقات وتفادي وقوع الحوادث المرورية ونتائجها المؤلمة. وحضر التكريم المقدم سعيد عبدالله الكلباني رئيس قسم مباحث مرور العين والمقدم عبيد الكعبي رئيس قسم الإعلام الأمني في منطقة العين.