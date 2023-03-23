الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك

إمارات الدولة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، في قصر البديع العامر، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من الشيوخ، ومن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووفد القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومن كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين.

وأعرب المهنئون عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم بحلول هذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً.

حضر الاستقبال بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: الشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي، المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ عصام بن صقر القاسمي، المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية.

كما حضر الاستقبال، الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني، مدير دائرة الطيران المدني، والشيخ سيف بن محمد القاسمي، مدير هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ سعود بن محمد القاسمي، الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، وعلي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية، ومديرو الدوائر المحلية بالشارقة، وجموع المواطنين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، أمس، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك. فقد تقبل سموّهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية بالدولة وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، والشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

حضر الاستقبالات، الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

كما حضر الاستقبالات، معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، وكبار الضباط العاملين بشرطة أم القيوين، وضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، وضباط إدارة الدفاع المدني بأم القيوين الذين قدموا تهاني شهر رمضان المبارك.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية بأم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين، وعدد من الشيوخ، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.