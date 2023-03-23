«دبي الخيرية» تطلق «بشارة»

دبي (وام)

أعلنت جمعية دبي الخيرية إطلاق مبادرة «بشارة» كجزء من استراتيجية عملها للعام الجاري، بهدف تقديم العون والدعم للعديد من الشرائح المجتمعية في الإمارات، وذلك للارتقاء بمستوى العمل الخيري وترجمة فعلية لمبادئ العمل الإنساني، عبر توفير الدعم الكامل للمستحقين بكافة مجالات الحياة وتحسين جودة حياتهم. تشمل مبادرة «بشارة» مجموعة واسعة من التسهيلات والمساعدات لجميع الأفراد والجهات والشركاء، وتستهدف كفالة الأيتام، وتوزيع المير الرمضاني والسلال الغذائية، ودعم الأسر المتعففة والأسر المنتجة، فضلاً عن دعم الأرامل، ودعم العمال والصيادين عبر التعاون مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وعلاج المرضى من خلال التعاون مع مستشفى تدواي، ومستشفى الإماراتي الأوروبي، ومستشفى الكندي، ومستشفى ثومبي، ومظلة، إضافة لدعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم، والعديد من الفئات المجتمعية الآخرى.