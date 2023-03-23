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الإمارات

«الإمارات للإفتاء الشرعي» يدشن موقعه الإلكتروني

«الإمارات للإفتاء الشرعي» يدشن موقعه الإلكتروني
24 مارس 2023 02:29

أبوظبي (وام)

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دشَّن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي موقعه الإلكتروني الجديد عبر الشبكة العنكبوتية www.fatwauae.gov.ae، بحضور معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس المجلس، وبمشاركة الدكتور عمر حبتور الدرعي، المدير العام، وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس. يشكل الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس نقلة نوعية فيما يتعلق بتجسيد رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة بالتحول للحكومة الذكية، وتنفيذ استراتيجية المجلس في الإسهام ببناء مجتمع معرفي رقمي مستدام، وتحقيق سعادة المتعاملين، وتعزيز قنوات التواصل معهم؛ حيث يعدُّ الموقع نافذةً عالميةً يقدم من خلالها للجمهور باقةً موسعةً من الخدمات الرقمية والإعلامية، باللغتين العربية والإنجليزية.  ويحتوي الموقع الإلكتروني على العديد من النوافذ المتكاملة التي توفر للزائر الكثير من الفوائد، ومن أبرزها نافذة «أرشيف الفتاوى» التي تضم العديد من الفتاوى الشرعية في كل من: المعاملات المالية، وأمور الإيمان والقيم الأخلاقية، وفتاوى الطلاق والأسرة والمجتمع، والمسائل الشرعية الأخرى.

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
الإمارات
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