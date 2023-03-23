«عطايا الخير» في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أطلقت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، حملتها الرمضانية تحت عنوان «عطايا الخير»، وذلك ضمن مبادراتها لشهر رمضان المبارك لعام 2023، وامتداداً لسلسلة المبادرات والحملات الخيرية والإنسانية التي تقدمها المؤسسة لتسهم في تحقيق نهج القيادة الرشيدة المشهود لها بالخير والعطاء وإغاثة المحتاج، بحسب سمية حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية. وقالت سمية السويدي: «إن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يحرص، وبشكل مستمر، عبر المبادرات الإنسانية المختلفة على مساندة الأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود ومد يد العون لهذه الأسر لتخفيف أعبائهم وسد احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل، وبدعم مشهود أيضاً من المحسنين». وأوضحت لـ«الاتحاد»، أنه تم إطلاق الحملة ضمن آلية عمل دقيقة ومدروسة متوافقة مع البروتوكول الخاص والمعتمد والضوابط والشروط المعتمدة قي الدولة حول كيفية جمع التبرعات وآلية توزيعها، خاصة أن الحملة تتضمن حزمة من المشاريع الخيرية والإنسانية.