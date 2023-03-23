«أنور قرقاش الدبلوماسية» تستضيف جلسة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وتركيا

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جلسة نقاشية مستديرة بعنوان: «العلاقات الإماراتية التركية: الطريق نحو استراتيجية مستقبلية»، أدارها الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية، وحضرها كل من سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، وتوجاي تونشير، سفير الجمهورية التركية لدى دولة الإمارات، والبروفيسور أحمد أويصال، مدير مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط في أنقرة، والدكتور خليفة السويدي، زميل أبحاث في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. وسلّطت الجلسة الضوء على مسيرة خمسة عقود من العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وركزت على أهمية الاتفاقيات الموقعة خلال فترة السنة والنصف الماضية، والبالغ عددها 27 اتفاقية بما في ذلك الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تهدف إلى خلق 125 ألف فرصة عمل في الأسواق الإماراتية والتركية خلال العقد المقبل، وما تحقّقه من مكاسب كبيرة تعود بالنفع على الجانبين. كما تطرّقت المناقشات إلى استكشاف آفاق جديدة تعزز العلاقات وتبني استراتيجية مستقبلية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية. وأكد المتحدثون على توافر الإمكانات الهائلة لتطوير العلاقات الإماراتية التركية في المستقبل القريب بالنظر إلى المشهد الإيجابي للعلاقات الثنائية. حضر الجلسة نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين، ورواد أعمال.