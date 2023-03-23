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الإمارات

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جزر فانواتو

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جزر فانواتو
24 مارس 2023 02:29

بورت فيلا (وام)

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قدّم عبدالله علي السبوسي، سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، السفير غير المقيم لدى جزر سليمان وساموا، أوراق اعتماده إلى فخامة نيكينيكي فوروبارافو، رئيس جمهورية جزر فانواتو سفيراً لدولة الإمارات غير مقيم لدى الجمهورية. 
ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. 
من جانبه، حمّل فخامته السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله وتطوير  العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين. وقد التقى السبوسي معالي رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى جانب عدد من الوزراء بجمهورية جزر فانواتو، وجرى بحث تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية فانواتو وسبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين.

سفير الإمارات
الإمارات
فانواتو
جمهورية فانواتو
عبدالله السبوسي
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