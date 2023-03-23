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الإمارات

غنام المزروعي يستعرض مزايا برنامج «نافس»

محمد العلي خلال الحلقة النقاشية (من المصدر)
24 مارس 2023 02:29

أبوظبي (الاتحاد)

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عُقدت في مركز تريندز للبحوث والاستشارات حلقة نقاشية حول برنامج «نافس»، المبادرة الوطنية التي تهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينهم من شغل وظائف مختلفة في مؤسسات القطاع الخاص بالدولة من خلال التوظيف والتدريب ودعم الرواتب والمزايا.
في بداية الحلقة، رحب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، بغنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والوفد المرافق له، مثمّناً الجهود المبذولة لتنفيذ خطط البرنامج في جميع مراحله، وشدد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف ذات العلاقة لتحقيق نتائج إيجابية للبرنامج على المدى المحدد.
وقدم الدكتور العلي نبذة مختصرة حول طبيعة عمل مركز تريندز وجهوده لتمكين الشباب الباحثين وتأهيلهم بما يخدم المعرفة والمجتمع، مشيراً إلى أن المركز يفخر بوجود عدد كبير من المواطنين في كادره البحثي والإداري، ويعمل على استقطاب المزيد في إطار خطته الاستراتيجية. فيما قدم رؤساء القطاعات والإدارات نبذة عن أعمالهم ومجالاتهم.
بدوره، أعرب غنام المزروعي عن تقديره وترحيبه بجهود تريندز البحثية وحرصه على تمكين الشباب الباحثين وتوفير فرص عمل لهم، واستعرض مبادرة برنامج «نافس»، وما يوفره من فرص عمل، ودورات تدريبية، ودعم مالي لفئات عديدة، موضحاً أن البرنامج مصمّم لدعم القطاع الخاص بهدف رفع الكفاءة التنافسية، وتمكين الكوادر الإماراتية، ودعم 175 ألف مواطن في مؤسسات القطاع الخاص بالدولة خلال السنوات الخمس القادمة.

غنام المزروعي
الإمارات
برنامج نافس
مركز تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
القطاع الخاص
التوطين
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