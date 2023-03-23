«الشارقة الخيرية» تباشر تنفيذ «إفطار صائم»

الشارقة (الاتحاد)

باشرت جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ مشروع إفطار صائم داخل الدولة بتوزيع 29777 وجبة إفطار صائم بدعم المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء، استهدفت العمال وذوي الدخل المحدود من خلال 144 موقعاً وخيمة في كافة المناطق ذات الكثافة السكانية والعمالة.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي أن مشروع إفطار صائم واحدا من المشاريع الرئيسية للحملة الرمضانية وهو من الأعمال المحببة لدى المتبرعين، وقد بدأنا بتوزيع وجبات الإفطار في 144 موقعاً وخيمة، بواقع 94 نقطة توزيع، إلى جانب 50 خيمة بناء على رغبة المتبرعين، مضيفاً: أن مواقع وخيم توزيع الوجبات متوفرة في 58 موقعاً في مدينة الشارقة، و31 موقعاً بالمنطقة الوسطى، و55 موقعاً بالمنطقة الشرقية.