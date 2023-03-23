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الإمارات

تعاون خيري بين «الدار العقارية» والهلال الأحمر

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
24 مارس 2023 02:28

أبوظبي (وام)

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عززت شركة الدار العقارية «الدار» وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي شراكتهما طويلة الأجل، وذلك بإبرامهما اتفاقية جديدة للتعاون المشترك على مدار عام بهدف دعم الجهود الإنسانية المحلية والدولية.
تسلط هذه الاتفاقية الضوء على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية، وتهدف إلى تعزيز الأهداف الإنسانية من خلال حشد الجهود والموارد لتنفيذ المشاريع المشتركة والبرامج المتكاملة والمبادرات الاستراتيجية الأخرى.
وقال سالم الريس العامري، نائب الأمين العام لتنمية الموارد في الهلال الأحمر: «تعكس هذه الاتفاقية حرص الهيئة على بناء شراكات بنّاءة مع مؤسسات خاصة مثل الدار العقارية لتقديم المساعدات ودعم الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية.. ونتطلع من خلال شراكتنا مع الدار إلى تعزيز التعاون الفعال ومواصلة الجهود الخيرية التي تبذلها دولتنا في ساحات العمل الإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي».
من جانبها، قالت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار العقارية: «إن الشراكة مع المؤسسات الخيرية المحلية والدولية الرائدة تمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا للتأثير الاجتماعي وتتماشى مع رسالتنا المتمثلة في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة.. وتربطنا علاقة طويلة الأمد بالهلال الأحمر الإماراتي، ومن خلال هذه الشراكة سنتمكن من تعزيز قدرتنا على إحداث تغيير دائم وتأثير إيجابي في حياة الأفراد والأسر والمجتمعات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».

الدار العقارية
الإمارات
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر الإماراتي
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