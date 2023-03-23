5 قنوات ميسّرة لاستقبال مساهمات الأفراد والمؤسسات دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تخصيص 5 قنوات ميسّرة لاستقبال تبرعات وإسهامات الأفراد والمؤسسات لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتستهدف الحملة، التي تتزامن مع شهر رمضان الكريم، حشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي مستدام.

وتفتح حملة «وقف المليار وجبة»، المجال أمام مختلف فئات المجتمع والهيئات الحكومية والشركات الخاصة والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال وروّاد العمل الإنساني من داخل الدولة للإسهام في توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً، من خلال التبرع عبر الموقع الإلكتروني، أو الرسائل النصية القصيرة SMS، أو التحويل المصرفي، أو مركز الاتصال الخاص بالحملة، أو تطبيق «دبي الآن».

وتسعى الحملة ضمن مستهدف رئيسي إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة خاصة ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم، علاوة على تدعيم ومضاعفة جهد دولة الإمارات في تعزيز المسعى العالمي للقضاء على الجوع بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 والتي تعد مكافحة الجوع من أهم أهدافها ال17 التي تتضافر جهود البشرية من أجل تحقيقها.

وتنضوي حملة «وقف المليار وجبة»، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث تمثل الحملة قيم المؤسسة الهادفة إلى إشراك الجميع في العمل الخيري والإنساني لتوفير الدعم الغذائي ومقومات الأمن الغذائي للفئات الأشد حاجة، كما تأتي الحملة ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية وهو أحد المحاور الرئيسية الخمسة لعمل المؤسسة حول العالم.