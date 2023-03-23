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«عزيزي للتطوير العقاري» تسهم بـ50 مليون درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»

«عزيزي للتطوير العقاري» تسهم بـ50 مليون درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»
24 مارس 2023 02:28

 دبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «عزيزي للتطوير العقاري» مساهمتها بـ 50 مليون درهم لدعم حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام. وتستهدف حملة «وقف المليار وجبة»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إيجاد حلول مستدامة وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأكثر حاجة في العالم. وتعهدت شركة «عزيزي للتطوير العقاري» بتقديم 50 مليون درهم خلال 5 سنوات للمساهمة في توفير الدعم الغذائي ومقومات الأمن الغذائي للفئات الأقل حظاً في العديد من دول العالم. وقال مرويس عزيزي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري: «يشرفنا المساهمة في حملة»وقف المليار وجبة»، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إطار حرص سموه على إطلاق المبادرات الخيرية التي تقدم فرصة لمختلف فئات المجتمع ومؤسساته لتعبر عن التزامها تجاه من هم في أمسّ الحاجة للعون والمساندة». وأضاف: «فخورون بدعم حملة (وقف المليار وجبة) بـ50 مليون درهم خلال 5 سنوات، ونتعهد بمبلغ 10 ملايين درهم كل عام للمساهمة في مكافحة الجوع حول العالم، وذلك انطلاقاً من التزامنا الراسخ بمبادئ العمل الإنساني وقيم الخير والعطاء في دولة الإمارات، وحرصاً من الشركة على الوفاء بمسؤوليتها المجتمعية».

مبادرة المليار وجبة
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