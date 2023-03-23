فقرة مدفع الإفطار بشرطة دبي تدعم «المليار وجبة»

دبي (وام)

يحتفي مدفع الإفطار، الذي تنظمه شرطة دبي سنوياً طيلة أيام شهر رمضان الكريم، بالمساهمين في حملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام.

وتعرض فقرة مدفع الإفطار يومياً اسم أحد المساهمين في الحملة بمليون درهم أو أكثر خلال البث المباشر للفقرة على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، من أجل تشجيع الجميع من الأفراد والمؤسسات على المساهمة في توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً في العديد من دول العالم. يأتي احتفاء مدفع الإفطار بالمساهمين في حملة «وقف المليار وجبة» في سياق التزام شرطة دبي بدعم المبادرات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات، لاسيما حملات إطعام الطعام الرمضانية حيث كان المدفع شريكاً في إنجاح حملتي «مليار وجبة» و«100 مليون وجبة» اللتين تم تنظيمهما العامين الماضيين.

وبهذه المناسبة قال معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي: إن حملة «وقف المليار وجبة» تضاف إلى المبادرات الإنسانية والاجتماعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي كشفت مدى التلاحم ورسوخ ثقافة العطاء في مجتمع الإمارات، ما يؤكد أن هذه الحملة ستحقق نجاحاً استثنائياً، وأن سقف العمل الخيري في الدولة لا حدود له.