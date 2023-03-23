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«الأعمال الخيرية العالمية» تفرج كربة 42 نزيلاً

«الأعمال الخيرية العالمية» تفرج كربة 42 نزيلاً
24 مارس 2023 02:28

عجمان (وام)

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أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن تفريج كربة 42 نزيلاً ولم شملهم بأسرهم، بالتعاون مع المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة عجمان، من خلال سداد مديونياتهم البالغة مليوناً و 55 ألف درهم. وتوجه الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة بأسمى آيات الشكر والتقدير للمحسنين والمحسنات الذين ساهموا بهذه المبادرة الإنسانية، وإلى إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية ممثلة بالمقدم محمد مبارك الغفلي، مؤكداً أن تفريج الكرب من أجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، ويعكس الصورة المشرقة للإمارات بلد الخير والإنسانية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة مستمرة خصوصاً في شهر رمضان المبارك، سواء بتسديد ديون النزلاء أو دفع تذاكر سفرهم إلى موطنهم، داعياً أصحاب الأيادي البيضاء لدعم مشاريع الهيئة ومبادراتها الإنسانية المتنوعة.

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