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«تراحم الخيرية» تستهدف علاج 200 مريض

«تراحم الخيرية» تستهدف علاج 200 مريض
24 مارس 2023 02:28

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية بدبي، أنها تستهدف توفير العلاج لأكثر من 200 مريض من خلال برنامج «الناس للناس» الذي يذاع عبر إذاعة دبي على تردد 93 اف ام يومياً خلال شهر رمضان المبارك، والمصرح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
يقدم البرنامج الذي يذاع في الساعة الثانية ظهراً يومياً، مقدم البرامج والمذيع يوسف الحمادي، ومحمد الملا نائب المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية بدبي، ويعرض البرنامج عددا من الحالات المرضية يومياً وتشخيصها الطبي واحتياجاتها العلاجية. وقال خالد القاسم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية بدبي: «تعد المشاريع التي تتعلق بالآلام والمرض من أسمى المشاريع الإنسانية التي نمنحها الأولوية لتخفيف الألم وإعادة الحياة الطبيعية مرة أخرى للمرضى من خلال برنامج» الناس للناس«. وأضاف: يساهم البرنامج الإذاعي في جمع التبرعات وتخصيصها فقط لدعم الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل أو علاج الحالات المرضية الحرجة، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات التي يحتاجها مرضى الأمراض المستعصية». وأشار القاسم، إلى أنه خلال الأربع سنوات الماضية تم علاج 600 حالة عن طريق البرنامج الإذاعي «الناس للناس»، وتنوعت المساعدات ما بين عمليات جراحية، توفير أجهزة طبية، جلسات غسيل كلوي، جلسات كيماوي، توفير ادوية لذوي الأمراض المناعية، زراعة كبد، بالإضافة الى تسديد ديون عدد من الغارمين. وأفاد بأن برنامج «الناس للناس» يعرض الحالات الحرجة لمرضى معسرين وأكثر اضطراراً وحاجة للعلاج العاجل أو لعمليات جراحية أو أدوية باهظة الثمن. ودعا، المحسنين الكرام من أهل الخير للتبرع لهذه الحالات

مؤسسة تراحم الخيرية
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