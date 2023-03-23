«الشارقة المستدامة» تطلق حملة رمضانية صديقة للبيئة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشارقة المستدامة، أول مجتمع سكني مستدام في إمارة الشارقة تم تطويره بالتعاون بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة دايموند ديفلوبرز، عن إطلاق مبادرة جديدة لتقليل هدر الطعام والتشجيع على العطاء والمشاركة، وتعزيز الاستهلاك الواعي، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

وتنطلق الحملة تحت اسم رمضان المستدام، وتوفر عدداً من الأنشطة المجتمعية التي تركز على مشاركة المعرفة والتوعية ببعض أهم الخطوات نحو تقليل هدر الطعام.

وتتضمن إحدى أهم أنشطة الحملة تعلّم كيفية حفظ الطعام الطازج ومشاركته واستخدامه، بهدف تعزيز التغيير الإيجابي نحو تقليل هدر الطعام.

وتعاونت المدينة، في إطار الحملة، مع الهلال الأحمر الإماراتي، الذراع الخيرية والإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح للسكان الانضمام إلى مشروع حفظ النعمة التابع للهلال الأحمر الإماراتي، والتبرع بالطعام غير المستهلك للمحتاجين.

وقال يوسف أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة: «يمثل هدر الطعام تفريطاً بموارد ثمينة، من بينها المياه والطاقة التي استُهلكت لإنتاجه. ونرغب، انطلاقاً من التزامنا بالاستدامة، في إنشاء مجتمع صديق للبيئة في مدينة مستدامة واعتماد عادات غير مضرّة بالبيئة. لذا، يسرنا إطلاق هذه الحملة لمشاركة المعرفة بين أفراد مجتمعنا، وخصوصاً الأطفال، حول أهمية تقليل هدر الطعام وتأثيره المباشر وطويل الأمد على بيئتنا. وأتوجه بالشكر إلى الهلال الأحمر الإماراتي للانضمام إلى جهودنا الرامية إلى تحقيق صفر نفايات، ومساعدتنا في التوعية حول أهمية هذه المشكلة وترسيخ معاني العطاء بين سكان مدينتنا، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك».

ومن جهته، قال سلطان الشيحي، مدير مشروع حفظ النعمة التابع للهلال الأحمر الإماراتي: «يسعدنا انضمام مدينة الشارقة المستدامة إلى مبادرتنا الإنسانية التي تهدف إلى التغلب على مظاهر التبذير. وقطعت المدينة خطوات كبيرة في مجال الاستدامة، كما أنها مدركة لأهمية تقليل النفايات لتحقيق حياة مستدامة. ويجمع هذا التعاون إمكانيات العطاء والاستدامة، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، وبالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتمثل هدفنا في التوعية حول التأثير الكبير لتقليل النفايات على الناس والبيئة. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى إلهام الأفراد والمجتمعات لاتباع نمط حياة قائم على العطاء والاستدامة».