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افتتاح مسجد «موزة بنت ربيع الدرمكي» في مدينة خليفة بأبوظبي

مسجد موزة بنت ربيع الدرمكي فى مدينة خليفة بأبوظبي (من المصدر)
24 مارس 2023 02:29

أبوظبي (الاتحاد)

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افتتح الشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان، بمدينة خليفة في أبوظبي، مسجد موزة بنت ربيع الدرمكي، الذي يتسع لـ 280 مصلياً بحضور الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومحمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة، وبعض المسؤولين فيها، وجمهور من المصلين.
ويتميز هذا المسجد بتصميم هندسي مزيج من الطراز الحديث والمحلي، بإضافة لمسة عنصر التراث والأصالة للمنطقة على البناء، وبه مرافق متكاملة تخدم المصلين، إضافة إلى سكن الإمام والمؤذن. وأكد الدكتور الكعبي اهتمام الدولة برعاية المساجد مبنى ومعنى، مشيداً بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالمساجد ورعايتها وبالدعم المتواصل الذي تحظى به الهيئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة –حفظه الله –وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وأصحاب السمو حكام الإمارات، مثمناً مساهمة أهل البر والإحسان من أبناء الوطن في بناء المساجد ورعايتها.

مدينة خليفة
الإمارات
أبوظبي
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