«حميد بن راشد لخدمة القرآن» ينظم فعاليات متنوعة

عجمان (وام)

ينظم مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم في إمارة عجمان مجموعة من الفعاليات المتنوعة، على رأسها جائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها الـ 16 والتي تتواصل تصفياتها النهائية حالياً في قاعة الاختبارات بمقر المركز وتتضمن 19 فرعاً موزعة على 5 مراحل ومسابقات. وقال حسين الحمادي المدير التنفيذي للمركز: إن عدد المتأهلين للتصفيات النهائية يبلغ 250 متسابقاً ومتسابقة يتنافسون على المقاعد الخمسة الأولى لنيل شرف التكريم بالحفل الختامي للجائزة خلال هذا الشهر الفضيل. وأوضح الحمادي أن المرحلة الأولى للجائزة ضمت مسابقة نور الهمم بنسختها الثانية واستهدفت فئة المصابين بالتوحد، وتقام سنوياً بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد بموجب اتفاقية تم توقيعها بين الطرفين.