1200 شكل هندسي تزين مدن الظفرة في رمضان

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

قامت بلدية منطقة الظفرة بتزيين الشوارع الرئيسة والدوارات والجزر الوسطية والجسور على مستوى مدن المنطقة، بتركيب أكثر من 1200 شكل هندسي احتفاء بشهر رمضان المبارك، تشمل أشكالا ضوئية هندسية وعبارات تتناسب مع معاني وأجواء الشهر الفضيل بهدف إدخال البهجة والسعادة على قلوب أفراد المجتمع، ولإضفاء لمسة جمالية على الشوارع طوال الشهر الفضيل.

وتنتشر على جانبي الطرق والجزر الوسطية والدوارات والجسور الكثير من مجسمات العبارات المضيئة التي تحاكي الشهر الفضيل من خلال تناسق ألوان إضاءة المجسمات والتشكيلات بشكل إبداعي، يتماشى مع طبيعة المناسبة وروحانيات الشهر الفضيل. وحرصت البلدية على أن تكون التشكيلات والمجسمات الضوئية التي تم تركيبها ضمن زينة شهر رمضان المبارك متناسقة وذات أحجام مناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، لتكون آمنة لمستخدمي الطريق من السيارات والمشاة.

وتقوم البلدية بتزيين الشوارع ومداخل المدن كل عام بمناسبة شهر رمضان بهدف إضافة لمسة جمالية للمنطقة تحمل خصوصية الشهر الفضيل لنشر السعادة بين أفراد المجتمع، مع الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة للمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق.