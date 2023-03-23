«البلديات والنقل» تستكمل أعمال التزيين في إمارة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أكملت دائرة البلديات والنقل، متمثلة ببلديات مدينتي أبوظبي والعين وبلدية منطقة الظفرة، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث قامت بتزيين الشوارع الرئيسية في العاصمة أبوظبي وضواحيها بالمصابيح المضيئة والزخارف والتشكيلات الهندسية الجميلة المستوحاة من التراث والثقافة الإماراتية والفن المعماري الإسلامي، وذلك بما يتناسب مع معاني وأجواء الشهر الفضيل.

وقد وصل عدد التشكيلات والمجسمات الهندسية التي تم تركيبها في إمارة أبوظبي (5147) تشكيلاً ومجسماً هندسياً، وقد جرى مراعاة معايير الأمن والسلامة عند تركيب القطع والنماذج بما يضمن سلامة مستخدمي الطرق والممرات، ومنع وقوع أي حوادث مرورية.

وشملت أعمال التزيين الشوارع الرئيسية ومداخل المدن في إمارة أبوظبي، من خلال تركيب اللوحات المضيئة والمجسمات الثنائية والثلاثية الأبعاد، وقد هدفت أعمال التزيين لنشر أجواء من السعادة والإيجابية بين أفراد المجتمع، وإضفاء لمسة جمالية على الشوارع، وتعزيز المظهر العام لمدن الإمارة، فضلاً عن الاحتفاء بالأجواء الروحانية للشهر الكريم. وقد لاقت أعمال التزيين استحسان الجمهور ومجتمع الإمارة، خاصة في ضوء ما تميزت به من جودة ومن اهتمام بأدق التفاصيل.