الجمعة 24 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«البلديات والنقل» تستكمل أعمال التزيين في إمارة أبوظبي

«البلديات والنقل» تستكمل أعمال التزيين في إمارة أبوظبي
24 مارس 2023 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بلدية مدينة العين تنظم فعاليات متنوعة خلال شهر رمضان
«أبناء المرتفعات».. تصاعدي بـ «عقل أوروبي»!

أكملت دائرة البلديات والنقل، متمثلة ببلديات مدينتي أبوظبي والعين وبلدية منطقة الظفرة، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث قامت بتزيين الشوارع الرئيسية في العاصمة أبوظبي وضواحيها بالمصابيح المضيئة والزخارف والتشكيلات الهندسية الجميلة المستوحاة من التراث والثقافة الإماراتية والفن المعماري الإسلامي، وذلك بما يتناسب مع معاني وأجواء الشهر الفضيل.
وقد وصل عدد التشكيلات والمجسمات الهندسية التي تم تركيبها في إمارة أبوظبي (5147) تشكيلاً ومجسماً هندسياً، وقد جرى مراعاة معايير الأمن والسلامة عند تركيب القطع والنماذج بما يضمن سلامة مستخدمي الطرق والممرات، ومنع وقوع أي حوادث مرورية.
وشملت أعمال التزيين الشوارع الرئيسية ومداخل المدن في إمارة أبوظبي، من خلال تركيب اللوحات المضيئة والمجسمات الثنائية والثلاثية الأبعاد، وقد هدفت أعمال التزيين لنشر أجواء من السعادة والإيجابية بين أفراد المجتمع، وإضفاء لمسة جمالية على الشوارع، وتعزيز المظهر العام لمدن الإمارة، فضلاً عن الاحتفاء بالأجواء الروحانية للشهر الكريم. وقد لاقت أعمال التزيين استحسان الجمهور ومجتمع الإمارة، خاصة في ضوء ما تميزت به من جودة ومن اهتمام بأدق التفاصيل.

دائرة البلديات والنقل
الإمارات
أبوظبي
العين
رمضان
شهر رمضان
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الشارقة للفنون الأدائية» تطلق جديدها
دنيا
«الشارقة للفنون الأدائية» تطلق جديدها
اليوم 14:41
23 مهرة في سباقي كأس الوثبة بفرنسا
الرياضي
23 مهرة في سباقي كأس الوثبة بفرنسا
اليوم 14:40
إستونيا تطرد دبلوماسياً روسياً
عربي ودولي
إستونيا تطرد دبلوماسياً روسياً
اليوم 14:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©