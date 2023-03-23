رمضان.. شهر القرآن

خص الله عز وجل شهر رمضان بنزول «القرآن الكريم» وهو شهر القرآن، فقد قال الله سبحانه وتعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، «سورة البقرة: الآية 185»، وتعد تلاوة القرآن الكريم من أفضل الأعمال في شهر رمضان.

والقرآن «كتاب عزيز» محفوظ بأمر الله تعالى، خاتم الكتب السماوية، ومعجزة نبينا الخالدة. فتلاوته وتدبر معانيه والعمل بما فيه سبيل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وهو منبع البركة والرحمة، قال تعالى: (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون)، والقرآن الكريم معجزة الله الخالدة، آياته محكمة في لفظها، مفصلة في معناها، فهو كامل صورةً ومعنىً، منزه عن كل نقص أو عوج، محفوظ من الزيادة والنقصان، يقول سبحانه: (وإنه لكتاب عزيز* لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد).

وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة».

وعن عبدالله بن عمرو، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، فشفعني فيه»، قال: «فيشفعان».

كما أن بين شهر رمضان والقرآن علاقة وثيقة، ففي رمضان ابتدأ نزول آي القرآن، فصارت تلاوته في رمضان أرجى وأوكد، ومن أوجه الشبه بين القرآن ورمضان، مضاعفة الثواب فيهما، فعلى الإنسان أن يشكر الله تعالى على ما أعطى لعباده من أجر في ثواب التلاوة، كما في حديث عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها»، لا أقول: (الم)، حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف»، كما أن المشقة في التلاوة سبب لرفع منزلة قارئ القرآن، فعن عائشة رضي اللهم عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق، له أجران».

وقد أكد سبحانه على شرف هذا القرآن العظيم حين قال: «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً»، وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له، ولا مثال له، ولا عديل له؟!

وأجرى الله على أيدي أنبيائه السابقين أموراً خارقة للعادة من جنس ما نبغ فيه أقوامهم، ليتحداهم بها، فيظهر عجزهم، فيؤمن منهم من أراد الله هدايته، وقد انتهت معجزاتهم بانتهاء أزمانهم، أما معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العظيمة وهي القرآن الكريم، فهي معجزة مستمرة إلى يوم القيامة. قال تعالى: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة».