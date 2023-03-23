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فتوى: هل تكفي نية واحدة لصوم شهر رمضان كاملاً؟

فتوى: هل تكفي نية واحدة لصوم شهر رمضان كاملاً؟
24 مارس 2023 02:28

أجاب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: يعقد الصائم بعد غروب أول ليلة من رمضان  نية الصيام، وتكفيه نية واحدة لصيام الشهر، ويستحب تجديدها  كل ليلة، فإن حصل انقطاع للصوم خلال رمضان: كالفطر للسفر أو  المرض أو العذر الشرعي للمرأة: فعلى الصائم أن يجدد النية لما  بقي من رمضان في الليلة التي تسبق عودته للصيام.
ورداً على سؤال هل بلع الريق يفسد الصوم؟
أجب بأن بلع الريق لا يؤثر على صحة الصوم.
ورداً على سؤال «من جاءتها الدورة لأول مرة في رمضان واستمرت
معها خمسة عشر يوماً (15)، فماذا تفعل؟
أفتى المجلس بأن من جاءتها الدورة لأول مرة واستمرت معها خمسة عشر يوماً ولم تتوقف حتى اليوم السابع عشر مثلاً، فإنها تتوقف عن الصيام حتى اليوم الخامس عشر، وما بعد ذلك فهو دم استحاضة لا يمنع من الصيام.
وعن سؤال حول الحامل إذا أمرتها الطبيبة بعدم الصوم، هل عليها شيء؟
أجاب المجلس بأن الحامل إذا أمرتها الطبيبة بعدم الصوم، فعليها أن تأخذ باستشارة الطبيبة وتفطر، ولا إثم عليها ولا كفارة، وإنما عليها القضاء فقط عند الاستطاعة، لأنها في حكم المريض، وقد أباح الله تعالى له الفطر، فقال جل وعلا: (... وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...)، «سورة البقرة: الآية 185».

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