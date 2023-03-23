الجمعة 24 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«العقروبي».. مسجد أثري في الشارقة

المسجد تم تشييده من حصى وطين البحر (أرشيفية)
24 مارس 2023 02:29

لمياء الهرمودي (الشارقة)

يعتبر مسجد العقروبي في الشارقة من أكثر المساجد تميزاً في شكله وتاريخه إذ تم بناؤه عام 1904 أي منذ نحو الـ 119 عاماً، ويقع المسجد الأثري هذا على شاطئ منطقة الخان ويحيط بالمسجد، ساحة محاطة بسور قصير مبني بمواد بدائية كما المسجد نفسه، وعلى يمين الساحة هناك مئذنة قصيرة لا يتعدى طولها 3 إلى 4 أمتار تقع في زاوية بعيدة عن المسجد على غير عادة بناء المآذن في الوقت الحالي، حيث تكون ملتصقة مباشرة بالمسجد.
والمسجد مبني على الطراز القديم حيث تم تشييده من حصى البحر وطين البحر، ويتسع لقرابة 100 مصل أو أقل، إذ يتميز ببساطته وسكونه وتم ترميمه من قبل عائلة العقروبي ليصبح على ما هو عليه حالياً.

أخبار ذات صلة
«يوم رياضي» في «الشارقة للمرأة»
«أبناء المرتفعات».. تصاعدي بـ «عقل أوروبي»!

ويحمل المسجد اسم عائلة «العقروبي» نسبة لجدهم الذي بناه في المنطقة، حيث كان يرتاده الصيادون لتأدية الصلاة، ولا تزال العائلة تشرف على العناية بالمسجد وتحسينه وتطويره.
ويرتاد المسجد معظم الأشخاص المتوجهين إلى بحر الخان، كما يتوقف عنده سائقو سيارات الأجرة وعابرو الطريق ليؤدوا الصلاة فيه. ويحتوي المسجد على 3 أبواب خشبية قديمة، و3 شبابيك مطلة على البحر مباشرة، وهي كبيرة الحجم تسمح بمرور كمية كبيرة من الضوء إليه، فيما سقفه لا يزال من الخشب. 
ويتألف المسجد حسب تخطيطه القديم من بيت الصلاة ومحراب مجوف ينتصف جدار القبلة، بينما يخلو من الصحن الوسطي، وقد أنشئ المسجد في الأصل لخدمة المنطقة والسوق والمساكن القريبة وإقامة الصلوات اليومية فقط من دون صلاة الجمعة بسبب عدم وجود منبر قرب المحراب. 
ولا يزال هذا المسجد مقصداً للمصلين إلى يومنا هذا نظراً لمحافظته على الذاكرة المكانية المتفردة للمنطقة التي بني فيها.

مسجد العقروبي
الإمارات
الشارقة
المساجد التاريخية
المساجد
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الشارقة للفنون الأدائية» تطلق جديدها
دنيا
«الشارقة للفنون الأدائية» تطلق جديدها
اليوم 14:41
23 مهرة في سباقي كأس الوثبة بفرنسا
الرياضي
23 مهرة في سباقي كأس الوثبة بفرنسا
اليوم 14:40
إستونيا تطرد دبلوماسياً روسياً
عربي ودولي
إستونيا تطرد دبلوماسياً روسياً
اليوم 14:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©