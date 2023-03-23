«العقروبي».. مسجد أثري في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

يعتبر مسجد العقروبي في الشارقة من أكثر المساجد تميزاً في شكله وتاريخه إذ تم بناؤه عام 1904 أي منذ نحو الـ 119 عاماً، ويقع المسجد الأثري هذا على شاطئ منطقة الخان ويحيط بالمسجد، ساحة محاطة بسور قصير مبني بمواد بدائية كما المسجد نفسه، وعلى يمين الساحة هناك مئذنة قصيرة لا يتعدى طولها 3 إلى 4 أمتار تقع في زاوية بعيدة عن المسجد على غير عادة بناء المآذن في الوقت الحالي، حيث تكون ملتصقة مباشرة بالمسجد.

والمسجد مبني على الطراز القديم حيث تم تشييده من حصى البحر وطين البحر، ويتسع لقرابة 100 مصل أو أقل، إذ يتميز ببساطته وسكونه وتم ترميمه من قبل عائلة العقروبي ليصبح على ما هو عليه حالياً.

ويحمل المسجد اسم عائلة «العقروبي» نسبة لجدهم الذي بناه في المنطقة، حيث كان يرتاده الصيادون لتأدية الصلاة، ولا تزال العائلة تشرف على العناية بالمسجد وتحسينه وتطويره.

ويرتاد المسجد معظم الأشخاص المتوجهين إلى بحر الخان، كما يتوقف عنده سائقو سيارات الأجرة وعابرو الطريق ليؤدوا الصلاة فيه. ويحتوي المسجد على 3 أبواب خشبية قديمة، و3 شبابيك مطلة على البحر مباشرة، وهي كبيرة الحجم تسمح بمرور كمية كبيرة من الضوء إليه، فيما سقفه لا يزال من الخشب.

ويتألف المسجد حسب تخطيطه القديم من بيت الصلاة ومحراب مجوف ينتصف جدار القبلة، بينما يخلو من الصحن الوسطي، وقد أنشئ المسجد في الأصل لخدمة المنطقة والسوق والمساكن القريبة وإقامة الصلوات اليومية فقط من دون صلاة الجمعة بسبب عدم وجود منبر قرب المحراب.

ولا يزال هذا المسجد مقصداً للمصلين إلى يومنا هذا نظراً لمحافظته على الذاكرة المكانية المتفردة للمنطقة التي بني فيها.