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الإمارات

«سقيا الإمارات» تؤكد التزامها بتغيير حياة الملايين حول العالم

«سقيا الإمارات» تؤكد التزامها بتغيير حياة الملايين حول العالم
24 مارس 2023 02:28

دبي (وام)

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الإمارات تجدد التزامها تجاه ملف الاستدامة والمناخ العالمي

أكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، التزام المؤسسة بمواصلة رحلتها لإحداث تغيير إيجابي في حياة الملايين حول العالم من خلال توفير المياه النظيفة لهم، وتحويل حلمهم بالحصول على مياه نظيفة وآمنة إلى حقيقة.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم»، وقال معالي الطاير: نسير في «سقيا الإمارات» على خطى الآباء المؤسسين، ونواصل مسيرة العطاء التي وضع معالمها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعززها التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لحشد الطاقات من أجل ازدهار صناعة الخير والعمل الإنساني، وتوسيع دائرة ثماره وآثاره في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف معاليه: انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تترجم المؤسسة المبادئ السامية للدين الإسلامي الحنيف القائم على الإخاء والتعاضد، والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي النبيل، الداعية إلى مد يد العون للمحتاجين في كل مكان، وفي عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نسعى لترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة الدول الأكثر عطاءً حول العالم، من خلال مواصلة مساهمتنا الفعالة في وضع حد لأزمة المياه العالميّة عبر تطوير حلول مبتكرة لمشاكل شح المياه، ودفع عملية النمو المستدام، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المياه للمحتاجين والمنكوبين في مختلف أنحاء العالم، لا سيما على ضوء تفاقم أزمة المياه العالمية، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص على مستوى العالم لا يحصل على مياه الشرب الآمنة، ويعيش أكثر من ملياري شخص في بلدان لا تتوافر فيها إمدادات مياه كافية. 

سقيا الإمارات
الإمارات
مؤسسة سقيا الإمارات
سعيد الطاير
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