شخبوط بن نهيان: علاقاتنا تاريخية مع الكاميرون

ياوندي- الكاميرون (وام)

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، معالي جوزيف نغوت، رئيس وزراء جمهورية الكاميرون، حيث نقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى معاليه وتمنياتهما لبلاده وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

وبحث الطرفان سبل التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الكاميرون والفرص الواعدة للتعاون المتبادل في قطاعي الزراعة والموانئ، وأكدا أهمية تضافر الجهود وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين، وأشادا بقوة العلاقة الممتدة بينهما.

كما التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان معالي فرديناند نجوه، الأمين العام للرئاسة في الكاميرون، الذي نقل تحيات فخامة رئيس جمهورية الكاميرون إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقال: إنّ الكاميرون تعمل على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في دولة الإمارات، وأفاد بنية بلاده إرسال وفد لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات.

من جانبه، قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان: «ترتبط دولة الإمارات وجمهورية الكاميرون بعلاقات تاريخية ممتدة نسعى لتعزيزها والبناء عليها، ونتطلع إلى مشاركة جمهورية الكاميرون في مؤتمر الأطراف COP28 الذي ستستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر 2023، وتبادل الخبرات في ما يتعلق بالتغير المناخي».

ورحب معاليه بزيارة الوفد الكاميروني المرتقبة إلى دولة الإمارات والتي سيتم خلالها تنسيق اجتماعات مع الشركات الإماراتية لمناقشة الفرص الاستثمارية التي تخدم البلدين وشعبيهما.