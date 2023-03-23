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شخبوط بن نهيان ورئيس الكونغو يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

شخبوط بن نهيان ورئيس الكونغو يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
24 مارس 2023 02:28

برازافيل - الكونغو (وام)

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، مع فخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والكونغو. وتطرقت المحادثات إلى الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى سبل تعزيز وتوطيد التعاون والعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان: « نقدّر العلاقة الممتدة والقوية بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو ونتطلّع إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات.. اجتماعنا اليوم خطوة إيجابية نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز علاقاتنا الثنائية».

شخبوط بن نهيان
الإمارات
الكونغو
دينيس ساسو انغيسو
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