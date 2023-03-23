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تفاهم بين «محمد بن راشد للفضاء» و &e

سالم المري والبيرتو أراكيو عقب التوقيع (من المصدر)
24 مارس 2023 02:28

دبي (الاتحاد)

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع &e المؤسسات، التابعة لمجموعة &e (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات)، للعمل معاًعلى تسويق نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي يطورها المركز لدعم المؤسسات الأخرى.
وقَّع الاتفاقية كل من سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وألبيرتو أراكيو، الرئيس التنفيذي لشركة e& enterprise iot & ai، في مركز محمد بن راشد للفضاء.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى بحث فرص تطوير سوق مشتركة، ونموذج تجاري؛ لنقل نماذج، وتوقعات مركز محمد بن راشد للفضاء إلى السوق. كما سيمكن هذا التعاون &e المؤسسات من الاستفادة من خبرات مركز محمد بن راشد للفضاء في مجال الذكاء الاصطناعي، ونماذج التنبؤ، في حين سيستفيد المركز من موارد وقدرات الشركة.
وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «التعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة e& enterprise iot & ai يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التزامنا المشترك لدفع عملية الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي ونماذج التنبؤ. لقد حققت خوارزميات الذكاء الاصطناعي الداخلية الخاصة بنا نتائج رائدة، ومن خلال توسيع نطاق بنيتنا التحتية ومنصتنا، يمكننا تطوير قدراتنا الحالية لخلق فرص عمل جديدة، ودفع عملية الابتكار، وتقديم حلول تقنية متطورة إلى السوق».
من جانبه، قال ألبيرتو أراكيو، الرئيس التنفيذي للـشركة: «يُسعدنا التعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، لتسويق نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة بهم. فمن خلال هذا التعاون سنعمل على تطوير استراتيجيات الدخول إلى السوق بشكل مشترك، الخطوة التي من شأنها تعزيز خبرات مركز محمد بن راشد للفضاء في مجال الذكاء الاصطناعي، ونماذج التنبؤ. وسنواصل العمل معاً لدفع حدود الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، لتقديم حلول تخدم الجهات الحكومية، والسوق بشكل عام».

مركز محمد بن راشد للفضاء
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